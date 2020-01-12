فنان شهير نعى السلطان قابوس ومات بعدها بساعات

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البحرين

السلطان قابوس

نعي

فنان شهير

علي الغرير

فجع الوسط الفني البحريني بوفاة الفنان الشهيرعلي الغرير، اليوم عن عمر ناهز الـ 47 سنة، وذلك إثر سكتة قلبية حادة، وهو ما صدم الوسط الفني في الخليج بصفة عامة والبحرين بصفة خاصة.

وتصدر اسم الفنان "علي الغرير" الترند في البحرين، ونعاه عدد كبير من الفنانين والنشطاء، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخر منشور كتبه الفنان الراحل قبل وفاته بساعات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث تقدم بالعزاء للشعب العماني برحيل السلطان قابوس.

ونشر "الغرير" صورة السلطان قابوس وعليها دعاء "اللهم اغفر وارحم قابوس وأكنه فسيح جناتك.. عظم الله أجوركم يا أهل عمان".

وعبر عدد كبير من النشطاء عن حزنهم الشديد لفقدان الفنان، خاصة بعد تداول منشوره المؤثر الذي نعى فيه السلطان قابوس، ليتم نعيه هو بعدها بساعات.

والفنان "الغرير" من أشهر الممثلين في البحرين والخليج العربي من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية.

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