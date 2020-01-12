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الأربعاء

مؤتمر صحفي لـ«بريزنتشين» لإعلان تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك

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الاهلى والزمالك
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هاني عبد الصبور

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المصريون

الزمالك

الاهلى

كاس السوبر

تقيم شركة بريزنتيشن، مؤتمراً صحفياً موسعاً في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة يوم 15 فبراير المقبل، للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك ،المقرر اقامته يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بدولة الامارات العربية المتحدة  الشقيقة وبالتحديد في إمارة أبو ظبي.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمع مصر، وأن يكون امتدادًا  للظهور في المحافل المحلبة والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي أمم إفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.

وشهدت الساعات الأخيرة  تكثيف العمل داخل شركة بريزنتيشن، بتوجيهات من تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي بدأت بسفر زكي عبد الحميد عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية ونائب رئيس شركة بريزنتيشن برفقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة  ورئيس الوفد  إلي الإمارات وتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات الخاصة بالمباراة وأهمها تواجد 37 ألف مشجع باستاد محمد بن زايد.


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