» مهاجم الاتحاد السكندري: 50 دولارًا وراء رحيلي عن النجم الساحلي

12 يناير 2020 - 05:35 م

كشف الليبي أنيس سلتو، المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري، كواليس فسخ تعاقده مع النجم الساحلي التونسي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال «سلتو» في تصريحات نقلها موقع "فووت 24" التونسي، إنه تمسك بالرحيل بشكل نهائي عن النجم الساحلي، وتنازل عن مستحقاته مع دفع قيمة فسخ عقده مقابل 180 ألف دولار.

وتابع لاعب الاتحاد السكندري الجديد حديثه، أنه واجه العديد من المشاكل التي أجبرته على مغادرة النجم الساحلي، أبرزها تعرضه لسرقة مبلغ (50 دولارا).

وأضاف أنيس سلتو، أنه تحدث مع ياسين الشيخاوي قائد الفريق عن الأزمة، لكنه لم يتخذ أي موقف بشأن ما حدث له.

وانضم سلتو إلى صفوف الاتحاد السكندري في يناير الجاري، حيث فضل اللعب لزعيم الثغر، بدلًا من ناديي الوداد والرجاء المغربيين.