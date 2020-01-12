» «مورينيو» يسخر من محمد صلاح ومانى

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المصريون

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ليفربول

توتنهام

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علق البرتغالي جوزيه مورينيو، على خسارة فريقه أمام ليفربول، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وأشاد المدرب البرتغالي في تصريحات أبرزها موقع "سبورتس مول" البريطاني، بالأداء الذي ظهر به المدافع الشاب تانجانجا، والذي يشارك في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، مشيدًا بقدرته في إحكام قبضته على محمد صلاح وساديو ماني طوال المباراة، وأوقف خطورتهما ومنعهما من التحرك بحرية داخل الملعب.

وأضاف: "تفاجأت من المستوى الذي قدمه للمرة الأولى التي يخوض فيها مباراة برفقة الفريق الأول، وذلك بعد متابعتي له على مدار الشهرين الماضيين فقط أثناء تواجده في أكاديمية توتنهام، ولكنني أظن أن ماني وصلاح أصبحا يعرفان من هو تانجانجا، وأعتقد أنه حجز مكاناً أساسياً في الفريق".

يشار إلى أن ليفربول استطاع أن يسقط توتنهام، بهدف نظيف على أرضه، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، ليعزز الريدز صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، ويبقى السبيرز في المرتبة الثامنة.


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