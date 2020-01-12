» هدد بفضحه بعدما شاهده يمارس الشذوذ.. طالب يقتل شقيقه

12 يناير 2020 - 06:17 م

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي على قتل شقيقه الأصغر البالغ من العمر 11 عامًا ويدرس في الصف السادس الإبتدائي، بعدما شاهده الأخير في وضع مخل ويمارس الشذوذ مع آخر.

واستدرج الطالب شقيقه حتى طعنه عدة طعنات أودت بحياته وألقى جثته في مصرف قريتهم "حفنا" التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وعثر الأهالي على جثة الطالب بعد تغيبه عن البيت وإبلاغ قوات الأمن، التي حضرت لرفقة البحث الجنائي إلى مسرح الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 240 إدارى مركز شرطة بلبيس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام،وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى قيام "خالد" 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، بارتكاب الواقعة، وقتل شقيقه الأصغر، خوفا من الفضيحة.

وأفاد أن شقيقه شاهده فى وضع مخل مع طفل، وهدده بفضح الأمر، فقام باستدراجه إلى مكان العثور على الجثة وقتله.