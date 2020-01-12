  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تظاهرات في طهران

شاهد.. حشود هائلة تتظاهر في طهران

الفنانة شيرين رضا

شيرين رضا تتوسل لوزير الداخلية: أرجوكم

قصف

قصف جديد يستهدف قاعدة أمريكية بالعراق

أصالة

«سؤال غبي».. أصالة تهين صحفية مصرية

بيراميدز والمصرى

كأس الكونفدرالية.. بث مباشر بيراميدز والمصري

جانب من الفيديو

شاهد.. الثلوج تغطي سيناء في مشهد نادر

السلطان قابوس

فنان شهير نعى السلطان قابوس ومات بعدها بساعات

ابى احمد

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع أمام مصر

الترجى

«البدري» يضع الترجي في ورطة قبل مواجهة الزمالك

السلطان هيثم بن طارق

رجل أعمال شهير: "هو سلطان عمان الجديد معانا ولا معاهم"

بالفيديو..

"أبو مهدي المهندس": أتمنى دمار السعودية وليس إسرائيل

عرب وعالم

المهندس وسليمانى
المهندس وسليمانى
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فيديو نادر لأبو مهدي المهندس: نريد تدمير السعودية وليس إسرائيل

#

بالفيديو.. حينما توعد "أبو مهدي المهندس" باحتلال السعودية

#

حواس: صوفي وراء كسر أنف أبو الهول وليس نابليون

#

توجيه عاجل من «السيسي» بشأن المهندس «أبوالقاسم»

إيران

السعودية

قاسم سليماني

الرياض

ابو مهدي المهندس

كشف مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا لنائب رئيس قوات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، الذي قُتل في عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني، عن رغبته في دمار السعودية وليس إسرائيل.

وكان "المهندس" يتحدث باللغة الفارسية، حيث قال "أتمنى أن أموت وأرى دمار الرياض والسعودية وليس إسرائيل، السعودية فقط نريد دمارها".

ونشر المقطع في قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث أجرى المقابلة مع صحفيين من القناة.

وقتل المهندس رفقة "سليماني" القائد السابق لفيلق القدس في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد فجر الجمعة الماضي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. نهاية موسم «سواريز» مع برشلونة
» «مورينيو» يسخر من محمد صلاح ومانى
» هدد بفضحه بعدما شاهده يمارس الشذوذ.. طالب يقتل شقيقه
» جثة في استراحة عمارة بالكويت تستنفر الأمن
» حمادة صدقي مديرًا فنيًا لسموحة
» مهاجم الاتحاد السكندري: 50 دولارًا وراء رحيلي عن النجم الساحلي
» مدرب الفراعنة: "جاهز بالخلطة السرية" لأمم إفريقيا لليد
» هل وضع الرضيع في سرير وحده ضار أم صحي؟
» "ما حكم الشرع في "الخلع".. الإفتاء تحسم الأمر
» وزيرة الصحة تتجه إلى جنيف.. لهذا السبب
» الشاي الأخضر يطيل العمر ويقلل من النوبات القلبية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية