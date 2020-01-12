شيرين رضا تتوسل لوزير الداخلية: أرجوكم

12 يناير 2020 - 06:30 م

للمرة الثانية تنشر الفنانة شيرين رضا، استغاثة إلى الحكومة، بشأن إنقاذ الحيوانات التي تعاني في الشارع والتي تتعرض للضرب والتعذيب.

ووجهت "رضا" استغاثتها إلى وزير الداخلية، عبر تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت شيرين رضا قائلة: "نداء الى وزارة الداخلية أرجوكم وأتوسل إليكم ايجاد حل بخصوص سوق الجمعة، اللي بيحصل هناك للحيوانات المسروقة من سحل وضرب وتعذيب لا يليق بنا كدولة؛ أرجوكم".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستغيث فيها الفنانة بالحكومة من أجل إنقاذ الحيوانات، وعلى الرغم من تأييد البعض لندائها، تعرضت الفنانة لانتقادات من جانب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبها البعض بالحديث ولو مرة واحدة عن الأطفال المشردين في الشوارع وكبار السن الذين لا مأوى لهم سوى الشارع في عز البرد ويفترشون الأرصفة وأسفل الكباري.

نداء الي وزارة الداخلية : ارجوكم واتوسل إليكم ايجاد حل بخصوص سوق الجمعة. اللي بيحصل هناك للحيوانات المسروقة من سحل وضرب وتعذيب لا يليق بنا كدولة. ارجوكم — Shereen Reda (@ShereenReda) January 12, 2020