«البريميرليج».. واتفورد يهزم بورنموث بثلاثية

12 يناير 2020 - 06:44 م

حقق فريق واتفورد فوزًا كبيرًا على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

افتتح عبدالله ديكوريه التسجيل لنادي واتفورد في الدقيقة 42 ، ليضاعف بعدها تروي ديني النتيجة لواتفورد في الدقيقة 65، قبل أن يختتم البرازيلي بيريرا التسجيل لواتفورد في الدقيقة 92، ليحقق الفريق انتصاره الخامس هذا الموسم والرابع في آخر 5 مباريات.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي واتفورد للنقطة 22 في المركز السابع عشر، بينما توقف رصيد نادي بورنموث عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتقام في الوقت الحالي مباراة بين فريقي أستون فيلا ومانشستر سيتي ، في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.