"قابوس ما مات".. تصريحات مبكية من أمير الكويت

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أخبار الكويت

أمير الكويت

جابر الصباح

قابوس

هيثم بن طارق

أثار مقطع فيديو يظهر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، وهو يؤدي واجب العزاء في السلطان قابوس بن سعيد، مشاعر المواطنين العمانيين.

وحظي الموقع الذي نشر عبر موقع "تويتر" على اهتمام واسع، حيث ظهر به أمير الكويت وهو يقدم التعزية للسلطان الجديد هيثم بن طارق مصرحًا: " قابوس ما مات وأنتوا موجودين".

وكتب أحد المغردين العمانيين في تعليقه على المقطع: "هكذا قدم أمير الانسانية تعزيته الى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في وفاة السلطان قابوس رحمه الله".

وتابع: "حفظ الله وطن النهار الكويت وحفظ شعبها ومُن على أميرها بدوام الصحة والعافية، تستحق الكويت كل الحب والتقدير".

وكتب حساب آخر: "المشاعر الدافئة بين البشر لا يمكن أخفائها في الحب والكراهية أنظر الى عظيم الود بين الشيخ صباح وأسرة ال سعيد حتى ان الكلمات تتوقف لحزن فراق الفقيد في قلب أمير الانسانية حواس البشر لا تخيب و لا يمكن تصنعها".

وكان السلطان قابوس قد توفي مساء الجمعة عن عمر يناهز الثمانين عامًا، وتولى الحكم بعده السلطان الجديد هيثم بن طارق.


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