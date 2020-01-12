بالصور.. صيادو غزة يصطادون أسماك القرش بغزارة

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محمد فضل- متابعات

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غزة

البحر

اسماك القرش

صيادو غزة

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورًا من سوق الأسماك في غزة والذي ظهرت فيه عشرات من أسماك القرش التي تمكن الصيادون من صيدها بعد تحسن حالة الطقس.

ويظهر في الصور، عرض الصيادين لأسماك القرش، في منظر أسعد الكثيرين، خاصة مع تضييق الاحتلال الإسرائيلي الخناق على الصيادين.

وعلى الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الصيادين وسياسة إغلاق البحر وتقييده بمساحات يقل فيها صيد الأسماك، إلا أنهم يواصلون العمل في ظل أوضاعهم الاقتصادية السيئة جراء استمرار الحصار.

ويعمل في مجال الصيد نحو 4 آلاف صياد فلسطيني، يعيلون حوالي 50 ألف نسمة، فيما تفرض إسرائيل منذ أكثر من 13 سنة، حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.





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