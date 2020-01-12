خلفًا لوالدها.. النائبة هالة السيد تؤدي اليمين الدستورية

السوبر الإسباني.. بث مباشر لمباراة الريال وأتليتكو مدريد
أول فيديو لإنزال "سليماني" داخل القبر
فيديو.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها في سوريا
بالصور.. صيادو غزة يصطادون أسماك القرش بغزارة
رئيس وزراء اليابان بالعباءة داخل خيمة مع «بن سلمان»
"قابوس ما مات".. تصريحات مبكية من أمير الكويت
رسميًا.. الزمالك يتراجع ويخوض مباراته في قطر
قصف جديد يستهدف قاعدة أمريكية بالعراق
مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع أمام مصر
شاهد.. حشود هائلة تتظاهر في طهران
حسن علام- متابعات
فجر
05:32
شروق
06:59
ظهر
12:08
عصر
14:57
مغرب
17:17
عشاء
18:47