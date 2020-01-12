» أمريكا تكشف موعد مغادرتها العراق

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كشفت الولايات المتحدة، أنها تنوي سحب قواتها من العراق، وفقا لنظام وتوقيت حدده الاتفاق السلطات هناك.

جاء هذا في تصريحات لمستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، موضحًا أن هناك اتفاق مع وبغداد حول الوجود العسكري لبلاده في الأراضي العراقية.

وتابع تعليقا على مستقبل وجودقوات بلاده بالعراق: "ما يتعين علينا فعله هو المغادرة وفقا لاتفاقنا وبطريقة يتم فيها القضاء على داعش تماما".

وأكمل: "لقد قضينا على الخلافة، ونعمل بجدية الآن للتخلص من بقايا داعش".

وتوضيحا لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اغتيال قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، شدد أوبراين على أنه كان يخطط لشن هجمات ضد الولايات المتحدة.

وأشار في هذا السياق إلى أن "من الصعب دائما" حتى مع المعلومات الاستخبارية المتوفرة ما هي الأهداف، التي كن من المخطط مهاجمتها بالضبط، "لكن من المؤكد" أن إيران نوت أن "تضرب سفارات في 4 دول على الأقل".


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