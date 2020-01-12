» الزمالك ينفي موافقته على خوض السوبر الإفريقي بـ«قطر»

12 يناير 2020 - 09:03 م

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الموافقة على مواجهة الترجي التونسي يوم 14 فبراير ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويؤكد نادي الزمالك أن ما نشر علي أحد المواقع بأن إدارة النادي قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع فريق الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلا وموضوعا ومن قام بنشره شخص كاذب ومغرض.

كما يشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي للوزير أشرف صبحي لعرضه علي القيادة السياسية والاجهزة الامنية في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي واولاده واحفاده، بالاضافة الي اساءتهم في افلام مفبركة لفخامة السيد رئيس الجمهورية.