» لهذا السبب.. دعوى حبس ضد النجم إبراهيم سعيد

12 يناير 2020 - 09:03 م

تقدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، بدعوى حبس ضده، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير، وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6000 جنيه شهريًا كنفقة مأكل وملبس.



