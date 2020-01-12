» لهذا السبب.. دعوى حبس ضد النجم إبراهيم سعيد

تقدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، بدعوى حبس ضده، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير، وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6000 جنيه شهريًا كنفقة مأكل وملبس.
وكان محامى المدعوة ابتسام علاء، طليقة إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك والأهلي السابق، قد تقدم بدعواه، مؤكدا فيها، أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.