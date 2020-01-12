صورة صادمة لـ«كيم كاردشيان» قبل 24 عامًا

محمد فضل- متابعات
نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، صورة اعتبرها البعض صادمة، لها مع صديقتها قبل 24 عامًا.
واحتفلت كاردشيان بعيد ميلاد صديقتها المقربة أليسون، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت كيم صورة لها مع أليسون تعود للعام 1996، أي قبل 24 عاماً، خلال تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية خلال عطلة الصيف، وعلّقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد الـ40 لأعز صديقة لي في العالم أجمع أليسون !!! لقد مررنا بكل شيء معاً، ولحسن الحظ، حصلت على أفضل صديقة في حياتي! عائلتي! أنا فخورة بك لأنك أفضل أم وزوجة وصديقة".
وأضافت: "أنت الصديقة الأكثر ولاءً حتى النهاية! أحبك كثيراً يا أليسون هذه الصورة من صيف عام 1996 عندما كنا في باريس في جولة مع والدك والنسور، حافظنا على مذكرات هذه الرحلة وقرأت للتو الكثير من الذكريات المدهشة".
View this post on Instagram
Happy 40th Birthday to my best friend in the entire world Allison!!! We’ve been through everything together and I’m the luckiest girl to have the same best friend my whole life! My family! I’m so proud of you for being the best mom, wife and friend and run your own business while making it all look so easy. You are the most loyal friend to the end! I love you so much Ali! Omg this pic is from the summer of 1996 when we were in Paris on tour with your dad and The Eagles. We kept a diary this trip and I just read it ??. So many amazing memories ?
فجر05:32 ص
فجر
05:32
شروق
06:59
ظهر
12:08
عصر
14:57
مغرب
17:17
عشاء
18:47