الأرصاد: اعتدال الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع اعتدال الجو في ساعات النهار.

جاء هذا في تصريحات للدكتور محمود شاهين، مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "Dmc "، مساء اليوم الأحد.

وصرح "شاهين" بأن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، حتى يوم الأربعاء.

ولفت إلى برودة الأجواء في فترات الليل، وشدة برودتها في الساعات المتأخرة من الليل والباكرة من الصباح.

وأكمل أن الشبورة المائية الأكثر تأثيرًا في الصباح الباكر، واستمرارها حتى العاشرة صباحًا، لافتًا إلى هدوء الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية؛ ما يساعد في الإحساس بالاعتدال في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

كما لفت إلى زيادة فترات سطوع الشمس، والمرتفع الجوي في الطبقات العليا يساعد على تدفئة سطح الأرض إلى حد ما على معظم أنحاء الجمهورية.


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