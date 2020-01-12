عضو تكتل «25-30»: كلنا عتاد فى يد الجيش ونفوضه

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

الاختلاف

ضياء داوود

قال ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، إنه فى هذا التوقيت الفارق من تاريخ الأمة، يستوجب على البرلمان المصرى، وعلى مصر أن تكون كما تحملت سابقا وكما تتحمل الآن وكما ستتحمل مستقبلا، الزود عن أمن واستقرار هذه الأمة.

وأضاف داود، خلال كلمته فى البرلمان اليوم: «أننا وقت الأزمة لسنا أمة لها جيش، إنما جيش له شعب وكلنا بنادق فى يد القوات المسلحة، وكلنا بصدورنا العارية دفاعا عن هذه الأمة، وحان الآن أن نقف وقفة رجل واحد، للدفاع عن مصير هذه الأمة».

وأردف: «هذه الأمة التى تشرذمت وقسمت ووصفت مصر فيها بالجائزة الكبرى، نبهنا عندما صدر وعدا أمريكيا جديدا بنقل السفارة إلى القدس، ونبهنا أن الشرق الأوسط التى تتحقق ملامحه الآن فى بغداد وفى اليمن وفى ليبيا وفى سوريا، وفى القلب منه مصر».


واستكمل عضو مجلس النواب: «لا نملك ترف الاختلاف الآن، كلنا عتاد فى يد قواتنا المسلحة، نفوضها فى اتخاذ القرار المناسب وفقا لما يتراءى لأمننا القومى المصرى والعربى».

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