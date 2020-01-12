تراجع كبير للدولار.. والذهب يرتفع اليوم الأحد

12 يناير 2020 - 10:01 م

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد في عدد من البنوك.

وسجل سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

كما تراجع السعر في بنك الإسكندرية قرشا واحدا مسجلًا 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، انخفض السعر بنحو 4 قروش، مسجلًا 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

أما بنك مصر فسجل 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

الذهب

جاء هذا في حين ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية نحو 3 جنيهات.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 بلغ نحو 590 جنيها.

عيار 21 سجل نحو 691 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل نحو 792 جنيها.