  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
علي عبد العال

رئيس البرلمان: مصر أفشلت المشروع الإخواني بتقسيم المنطقة

السيسي

الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة

البنك المركزي

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن الحسابات البنكية

الذهب

تراجع كبير للدولار.. والذهب يرتفع اليوم الأحد

مبارك ونجله

علاء مبارك لـ"أبو الغار": " اخص على قلة الأصل"

أرشيفية

هذه أهداف «بورصة السلع».. فهل تقضي على الغلاء؟

الطقس

الأرصاد: اعتدال الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة

الدفن

أول فيديو لإنزال "سليماني" داخل القبر

ابى احمد

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع أمام مصر

أمير الكويت

"قابوس ما مات".. تصريحات مبكية من أمير الكويت

بالفيديو..

ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«زيدان» يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتليتكو

#

بيلباو يقدّم هدية لبرشلونة بتعادله مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

#

«رونالدو» في رسالة للريال: «أنتظركم في نهائي أبطال أوروبا»

#

تعادل مثير بين ريال مدريد وسان جيرمان في دوري الأبطال

توّج فريق ريال مدريد، الأحد، بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الحادية عشر في تاريخه.
وتغلب ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بمدينة جدة السعودية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب الريال حيث أضاع البرازيلي كاسيميرو فرصة التقدم للملكي.
ردّ عليه ألفارو موراتا في الدقيقة 20 بفرصة ضائعة، قبل أن يهدر كاسيميرو فرصة ثانية في الدقيقة الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وكادت أن تشهد الدقيقة 50 فرصة التقدم للريال حيث أهدر الصربي وكا جوفيتش هدفًا مؤكدًا عندما انفرد بالحارس السلوفيني يان أوبلاك سددها أرضية زاحفة لتصطدم بالقائم.
وكاد موراتا أن يمنح أتلتيكو مدريد الفوز باللقاء عندما سدد تصويبة قوية تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ببراعة، أعقبها تسديدة صاروخية من توماس بارتي أخرجها كورتوا لخارج المرمى لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.
ولم تتغير الأمور كثيرًا في الشوط الإضافي الأول وتألق الحارسان أوبلاك وكورتوا لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال الشوط الإضافي الثاني، وكاد موراتا أن يمنح فريقه فرصة الفوز عندما انفرد بالحارس كورتوا إلا أن فيديريكو فالفيردي تعمد الخشونة معه ليتم طرده مباشرة في الدقيقة 117 ويلعب الريال الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين.
ولم يتمكن أتلتيكو مدريد في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها الريال لصالحه بنتيجة 4-1. \

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه
» ناقد رياضي:«سأعتزل الإعلام ولا أعرف شئ في الكرة»
» الزمالك ينفي موافقته على خوض السوبر الإفريقي بـ«قطر»
» لهذا السبب.. دعوى حبس ضد النجم إبراهيم سعيد
» الهلال يكشف دور الأهلي في هروب حمادة صدقي
» ضبط 39 قطعة أثرية بحوزة فلاح في أسيوط
» بيراميدز يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية
» فيديو.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها في سوريا
» رسميًا.. نهاية موسم «سواريز» مع برشلونة
» رئيس هذه الدولة يعلن استقالته من منصبه
» أمريكا تكشف موعد مغادرتها العراق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية