"المركزي" يكشف معلومة هامة عن الحسابات البنكية

12 يناير 2020 - 10:20 م

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يعمل على تخفيض الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمواطن عن طريق توفير التكنولوجيا الحديثة، حيث أنه تم توفير الدفع عن طريق الهاتف المحمول؛ إضافة إلى توفير المحافظ الإلكترونية، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على خدمة «اعرف عميلك» إلكترونيا عن طريق الهاتف المحمول وسيتم توفيرها في 38 بنكا.



وأضاف «نجم»، خلال لقائه في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أنه يتم الآن دراسة مشروع لتوفير شركة تكون مسئولة عن ماكينات الـATM الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية بالكامل، كما يتم الآن هيكلة البنك الزراعي في جميع فروعه المتمثلة بـ1200 فرع، حيث أنه سيتم توفير الخدمات المالية والمصرفية بشكل أسرع وأدق في القرى وتوفير أحدث التكنولوجيا في جميع فروع البنوك.

