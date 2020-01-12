الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون خلال الأيام القادمة في جنوب مصر، أحد الأماكن الحيوية لمصر، لافتتاح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط على أرض مصرية. 
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم افتتاح مطار مدني، وعدد من الافتتاحات المهمة التي تؤكد قوة الدولة المصرية المتمثلة في القوات المسلحة مضيفا هذا كله من أجل «حماية وطن وحماية شعب». 
وتابع موسى، أنه في يوليو 2017 افتتحت قاعدة محمد نجيب والتي كانت وقتئذ أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، وهذا العام سيتم افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط أي أنها أكبر من قاعدة من محمد نجيب.
وأكد موسى، أن مصر لديها قدرة كبيرة، وبها قواعد عسكرية كثيرة، و القوات المسلحة بها أحدث تسليح .

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