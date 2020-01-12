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علي عبد العال

رئيس البرلمان: مصر أفشلت المشروع الإخواني بتقسيم المنطقة

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رئيس البرلمان: مصر أفشلت المشروع الإخواني بتقسيم المنطقة

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علي عبد العال
علي عبد العال
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن مصر هي من أفشلت المشروع الإخواني ومشروع تقسيم المنطقة، موضحا: "القاهرة أصبحت عصية على تمرير أي مشروعات من خلالها، ومن هنا لجأت القوى الإرهابية إلى المفاصل الضعيفة في المنطقة، خاصة ليبيا بعد انهيار نظامها فى أعقاب 2011".
وتابع: "ليبيا أرسلت المرتزقة والإرهابيين لإعادة استنساخ المشروع الإخواني في ليبيا"، موجهًا التحية للجيش الوطني الليبي ودوره في التصدي لهذا المشروع".
وأوضح رئيس النواب، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، أن هناك قوى تريد إعادة الأحلام العثمانية مرة أخرى على الحدود المصرية الغربية فى ليبيا، موضحا: "هذا المشروع في طريقه للفشل، واتضح أمره وأهدافه الخبيثة".
وشدد على أن مصر تدعم أشقائها الليبيين لاسترداد دولتهم مؤسساتهم وتعود ليبيا قوية للعالم العربي.

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