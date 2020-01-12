طوكيو: الرياض ترحب بإرسال قوات يابانية لتأمين الملاحة بالمنطقة

12 يناير 2020 - 11:00 م

قالت طوكيو، الأحد، إن الرياض رحبت بإرسال قوات يابانية لتأمين الملاحة بالمنطقة.



جاء ذلك وفق بيان للخارجية اليابانية صدر على هامش زيارة رئيس الوزراء شينزو آبي للسعودية، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" المحلية.



وفي لقاءه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم، قال آبي إنه "قلق للغاية بشأن الوضع في الشرق الأوسط".



وأضاف أن بلاده "تهدف إلى المساعدة في الحد من التوترات من خلال الجهود الدبلوماسية".



وأشار إلى قرار اليابان "إرسال قوات ومدمرة إلى المنطقة لحماية الملاحة التجارية".



بدوره، أشاد بن فرحان، وفق البيان، بالقرار، معتبرا أن "من مسؤولية جميع الدول المعنية تأمين الملاحة الآمنة".



من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن بن فرحان استقبل آبي اليوم، واستعرض معه العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية، دون مزيد من التفاصيل.



كما أجرى آبي محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب "واس"، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشتركة، إضافة لقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

ولاحقا، التقى رئيس الوزراء الياباني ولي العهد محمد بن سلمان، في مدينة العلا (غرب)، حسب فضائية "الإخبارية" السعودية (الرسمية) التي لم تذكر تفاصيل اللقاء.

والجمعة، أوعزت الحكومة اليابانية لقوات الدفاع البحرية بإرسال مدمرة وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها التجارية التي تعبر المنطقة.

تأتي تلك الخطوة وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية اغتيال الأولى الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني ورد الثانية بقصف قاعدتين تستضيف أمريكيين بالعراق، رغم أن المخاوف من نشوب حرب شاملة تبددت على نحو كبير.

