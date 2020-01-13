السبب الحقيقي لترك حمادة صدقي للهلال السوداني

13 يناير 2020 - 12:00 ص

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، إن حمادة صدقي بات مدير فنيا للفريق السكندري رسميًا، بعد توقيع العقود اليوم الأحد.



وأضاف فرج عامر، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن حمادة صدقي قرر الرحيل عن الهلال السوداني، بسبب المشاكل الكثيرة التي تعرض لها خلال فترة عمله القليلة هناك.



وأوضح فرج عامر، إن العلاقة التي تربطه بحمادة صدقي، قوية للغاية، نظرًا للفترة التي قضاها بين جدران النادي، وقيادته الحكيمة للفريق، مشددا أن أفضل فترات سموحة كانت تحت قيادة حمادة صدقي.



وأتم حديثه قائلا : «فور علمي برغبة حمادة صدقي في الرحيل عن الهلال ومجيئه للقاهرة، قمت بالإتصال به، وأبدى ترحيبًا كبيرًا بالعمل معنا».

