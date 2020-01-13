  • الإثنين 13 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفريق مهندس كامل الوزير

كامل الوزير: لن أترك الطريق الدائري "يقهرني"

عمرو أديب

عمرو أديب: ليبيا ستصبح "فيتنام" جديدة للأتراك

سد النهضة

خبير قانوني: هذا ما فعلته إثيوبيا في ملف سد النهضة

حمادة صدقي

السبب الحقيقي لترك حمادة صدقي للهلال السوداني

سد النهضة

إثيوبيا تطلب وساطة جنوب إفريقيا في أزمة سد النهضة

علي عبد العال

رئيس البرلمان: مصر أفشلت المشروع الإخواني بتقسيم المنطقة

السيسي

الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة

البنك المركزي

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن الحسابات البنكية

الذهب

تراجع كبير للدولار.. والذهب يرتفع اليوم الأحد

مبارك ونجله

علاء مبارك لـ"أبو الغار": " اخص على قلة الأصل"

فرج عامر يكشف:

السبب الحقيقي لترك حمادة صدقي للهلال السوداني

الرياضة

حمادة صدقي
حمادة صدقي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الهلال يكشف دور الأهلي في هروب حمادة صدقي

#

حمادة صدقي مديرًا فنيًا لسموحة

#

خبير عسكري: هذا هو السبب الحقيقي لقتل "سليماني"

#

السبب الحقيقي لرفض "صلاح" حضور حفل الأفضل في إفريقيا

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، إن حمادة صدقي بات مدير فنيا للفريق السكندري رسميًا، بعد توقيع العقود اليوم الأحد.
وأضاف فرج عامر، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن حمادة صدقي قرر الرحيل عن الهلال السوداني، بسبب المشاكل الكثيرة التي تعرض لها خلال فترة عمله القليلة هناك.
وأوضح فرج عامر، إن العلاقة التي تربطه بحمادة صدقي، قوية للغاية، نظرًا للفترة التي قضاها بين جدران النادي، وقيادته الحكيمة للفريق، مشددا أن أفضل فترات سموحة كانت تحت قيادة حمادة صدقي.
وأتم حديثه قائلا : «فور علمي برغبة حمادة صدقي في الرحيل عن الهلال ومجيئه للقاهرة، قمت بالإتصال به، وأبدى ترحيبًا كبيرًا بالعمل معنا».


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بيلوسي تكشف عن أدلة جديدة تكفي لعزل ترامب
» رد ناري من إيران على ترامب بعد إهانته للغة الفارسية
» أول تعليق من حمادة صدقي بعد رحيله من الهلال السوداني
» هذه أهداف «بورصة السلع».. فهل تقضي على الغلاء؟
» الأرصاد: اعتدال الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة
» ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه
» "قابوس ما مات".. تصريحات مبكية من أمير الكويت
» أول فيديو لإنزال "سليماني" داخل القبر
» ناقد رياضي:«سأعتزل الإعلام ولا أعرف شئ في الكرة»
» الزمالك ينفي موافقته على خوض السوبر الإفريقي بـ«قطر»
» لهذا السبب.. دعوى حبس ضد النجم إبراهيم سعيد

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية