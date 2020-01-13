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أول تعليق من حمادة صدقي بعد رحيله من الهلال السوداني

الرياضة

إقالة حمادة صدقي من تدريب سموحة
إقالة حمادة صدقي من تدريب سموحة
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المصريون ـ متابعات

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قال حمادة صدقي نجم النادي الأهلي السابق، الذي وقع منذ ساعات على عقود تدريب سموحة، إنه رحل عن نادي الهلال السوداني، بسبب عدم تحقيق مطالبه من جانب إدارة الهلال، مؤكدا إن الأهلي ليس طرفا في الأزمة.
وأضاف حمادة صدقي، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدي البلد»، إن الهلال يعان يمن مشاكل عدة، وقد أبلغ إدارة النادي بذلك، لكنها لم تلتفت لمطالبه.
وأشار حمادة صدقي، إنه تفاجأ بحضور خمسة لاعبين فقط، في إحدى التدريبات التي تلت مواجهة النجم الساحلي، الأولى، نظرا لرغبة باقي اللاعبين في الحصول على راحة سلبية، لذلك تقدم بشكواهم لإدارة النادي.
وأكد حمادة صدقي، إن الأهلي ليس طرفا في أزمته، وكان من الممكن أن يستمر في عمله، والسماح لهم بتحقيق الفوز، مشددا أن مثل تلك الاتهامات غير منطقية.
وأتم قائلا: «أرغب في تحقيق الفوز مع أي فريق أعمل معه، ولكن هناك الكثير من الأمور التي أبلغت إدارة الهلال بها والتي لا تناسبني، إلا أنني لم أجد رد فعل من جانبها، ولذلك قررت الرحيل».

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