خبير قانوني: هذا ما فعلته إثيوبيا في ملف سد النهضة

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كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، عن الخطط القانونية المتاحة لمواجهة أزمة سد النهضة، موضحًا أن المحور الأول يتمثل البند العاشر من اتفاقية المباديء العشرة عام 2015، حيث تنص على الأطر القانونية التي تلجأ إليها الدول الثلاثة في مثل هذه الأحوال.
ولفت "سلامة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن الوساطة لا تكون وساطة بتعريفها الحقيقي إلا بموافقة الدول الثلاث سواء أكان العرض من الوسيط أو الاطراف المتنازعة.
وأشار إلى أن الوساطة هي مبدأ قانوني واضح وممارسة قانونية دولية بالرغم من أنه في نهاية المطاف المفاوضات غير ملزمة.
وأضاف أن المحور الثاني هو ما أقرته المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقضي باللجوء إلى المحاكم الدولية أيًا كان نوعها أو اللجوء لـ التحكيم الدولي.
وأوضح أن الحل الآن يتمثل في الوساطة، متابعًا: "نحن ملتزمين بها لكنه سوف يستنزف مصالح من كل الدول مثل مصر وفي نهاية المطاف لجوء الدول الثلاثة إلى رؤساء الدول الثلاثة".

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