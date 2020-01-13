تسريب فيديو جديد لتقيل فيلا نانسي عجرم يغير مجرى القضية

13 يناير 2020 - 05:59 ص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو جديدا يكشف عن أحداث جديدة وقت في فيلا نانسي عجرم .



ويُظهر الفيديو الجديد ، المجني عليه محمد حسن الموسى أثناء تجوله في حديقة الفيلا الخاصة بنانسي عجرم .



وأظهر الفيديو "الموسى" وعلى خصره من ناحية اليسار سلاح ناري يلمع في أضواء الكاميرات .



وكانت أسرة المجني عليه أكدت أنه يعمل في فيلا نانسي عجرم ولم يكن مسلحا.



