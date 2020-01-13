تسريب فيديو جديد لتقيل فيلا نانسي عجرم يغير مجرى القضية

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو جديدا يكشف عن أحداث جديدة وقت في فيلا نانسي عجرم .
ويُظهر الفيديو الجديد ، المجني عليه محمد حسن الموسى أثناء تجوله في حديقة الفيلا الخاصة بنانسي عجرم .
وأظهر الفيديو "الموسى" وعلى خصره من ناحية اليسار سلاح ناري يلمع في أضواء الكاميرات .
وكانت أسرة المجني عليه أكدت أنه يعمل في فيلا نانسي عجرم ولم يكن مسلحا.
السارق الذي دخل منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم قبل أن يضع القناع على وجهه، يظهر بوضوح وهو يستكشف المنزل والسلاح يبدو واضحاً على خصره الأيمن pic.twitter.com/dfvlz7ak8B— Bitajarod بتجرد (@Bitajarod) January 12, 2020
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