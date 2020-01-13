  • الإثنين 13 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فادي الهاشم

مسدس زوج نانسي عجرم يكشف المستور في واقعة القتل بفيلتها

ضاحي خلفان

نبوءة مثيرة من ضاحي خلفان عما سيحدث لدول الخليج

قتيل فيلا نانسي عجرم

تسريب فيديو جديد لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجرى القضية

شوبير

شوبير يكشف صفقة الأهلي الجديدة: أمير توفيق سافر للتعاقد معه

الفريق مهندس كامل الوزير

كامل الوزير: لن أترك الطريق الدائري "يقهرني"

عمرو أديب

عمرو أديب: ليبيا ستصبح "فيتنام" جديدة للأتراك

سد النهضة

خبير قانوني: هذا ما فعلته إثيوبيا في ملف سد النهضة

حمادة صدقي

السبب الحقيقي لترك حمادة صدقي للهلال السوداني

سد النهضة

إثيوبيا تطلب وساطة جنوب إفريقيا في أزمة سد النهضة

علي عبد العال

رئيس البرلمان: مصر أفشلت المشروع الإخواني بتقسيم المنطقة

تسريب فيديو جديد لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجرى القضية

الصفحة الأخيرة

قتيل فيلا نانسي عجرم
قتيل فيلا نانسي عجرم
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

لقطات لم تنشر للحظة اقتحام فيلا نانسي عجرم

#

مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة القبض على زوجها

#

صحفي لبناني يكشف آخر تطورات قضية نانسي عجرم

#

حقيقة تبني نانسي عجرم أولاد قتيل منزلها وتنازل والده عن القضية

نانسي عجرم

فيلا نانسي عجرم

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو جديدا يكشف عن أحداث جديدة وقت في فيلا نانسي عجرم .

ويُظهر الفيديو الجديد ، المجني عليه محمد حسن الموسى أثناء تجوله في حديقة الفيلا الخاصة بنانسي عجرم .

وأظهر الفيديو "الموسى" وعلى خصره من ناحية اليسار سلاح ناري يلمع في أضواء الكاميرات .

وكانت أسرة المجني عليه أكدت أنه يعمل في فيلا نانسي عجرم ولم يكن مسلحا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 47 سنة إثر أزمة قلبية
» مدافع الإسماعيلي: لم أندم على الرحيل من الأهلي
» فنانة شهيرة: أرفض الزواج من حبيبي وأفضل أن أكون "عشيقة" له
» بيلوسي تكشف عن أدلة جديدة تكفي لعزل ترامب
» رد ناري من إيران على ترامب بعد إهانته للغة الفارسية
» أول تعليق من حمادة صدقي بعد رحيله من الهلال السوداني
» هذه أهداف «بورصة السلع».. فهل تقضي على الغلاء؟
» الأرصاد: اعتدال الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة
» ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه
» "قابوس ما مات".. تصريحات مبكية من أمير الكويت

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية