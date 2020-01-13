السعودية توضح حقيقة عدم تنكيسها العلم لوفاة السلطان"قابوس"

13 يناير 2020 - 09:17 ص

كشفت وسائل إعلام سعودية عن السبب وراء عدم تنكيس علم المملكة عقب وفاة السلطان قابوس وذلك بسبب المادة 13 والتي لم إقرارها في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز تقول" لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر بحمل الشهادتين أو آية قرآنية"، والمادة 20 من لائحة العقوبات في نظام العلم" يتم سجن أي شخص نكس أو أساء للعلم بأي طريقة بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة قدرها 3 آلاف ريال".

جدير بالذكر أن سلطان عمان قابوس بن سعيد توفي مساء الجمعة الماضية عن عمر يناهز 79 عاما و أثار عدم تنكيس العلم السعودي التساؤلات علي مواقع التواصل الاجتماعي.