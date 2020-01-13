"فيفا" يطلب من "الجبلاية" هذا الأمر

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طلبت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن يتضمن المجلس الجديد للجبلاية 3 سيدات في حالة تشكيله من 11 عضوا.

وقالت "ساليمون" لأعضاء اللجنة إن الاتحاد الدولي يسعي لتفعيل دور المرأة لذا ففي حالة تشكيل المجلس الجديد من 11 عضوا ورفض تقليصه إلى 9 أعضاء، فيجب أن يضم 3 سيدات أما في حالة تقليصه إلى 7 فيجب أن يضم سيدتان وإذا أصبح 5 أعضاء فيجب أن يضم سيدة واحدة على الأقل.

جدير بالذكر أن انتخابات الجبلاية ستجرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين.


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