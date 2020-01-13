الكهرباء: عارفين الموضوع دا ومش ساكتين

13 يناير 2020 - 10:21 ص





رد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على شكاوى تفاوت فواتير الكهرباء رغم ثبات الاستهلاك، قائلا:"الوزارة ترصد هذه الشكوى منذ فترة، وناتجة من وجود خطأ في قراءات بعض العدادات التقليدية، معقبا :" عارفين الموضوع دا ومش ساكتين".



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية " دي إم سي"، أن الوزارة قامت بإعداد برنامج قراءة العداد الموحد، وتعاقدت مع شركة لقراءة العدادات القديمة من خلال الصور الموثقة، وهذا الأمر بدأ بالفعل في محافظة بور سعيد كمرحلة تجريبية، وسيتم تعميم هذه التجربة بالكامل الفترة المقبلة.



وتابع: "أدفع وبعدين اشتكي انتهت"، وأي مواطن لديه شكوى عليه أن يكلم الخط الساخن 121 للحديث عن شكوته، ليس هذا فقط، فهناك تطبيق يسمى بـ"شكاوى الكهرباء"، ويتم تصوير كعب إيصال الكهرباء وإرساله على التطبيق، ومن ثم بحث الشكوى.

