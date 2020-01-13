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مستقبل وطن:

الرئيس السيسي يدفع بعجلة التنمية لتحقيق ثورة اقتصادية شاملة

الحياة السياسية

عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن
عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن
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متابعات- سارة أشرف

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مستقبل وطن

الرئيس السيسي

العدالة الاجتماعية

#الرئيس

أكد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دوري ملفات التضامن الاجتماعي وآليات دعم المواطنين وفق المنظومة الحديثة وقاعدة البيانات التي تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والشفافية وتحد من أي ظواهر سلبية تضر بمستقبل الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف «الهواري»، في بيان له، أن الرئيس السيسي يدفع بعجلة التنمية في شتى المجالات المحورية والهامة لتحقيق ثورة اقتصادية شاملة دون إلحاق أي ضرر بالطبقة الفقيرة والكادحة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي الملفات التجارية والصناعية اهتمامًا كبيرًا بداية من أصحاب المشروعات الصغيرة وصولا إلى رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلي أن الحكومة نجحت في إعداد بنية تحتية ضخمة في مختلف المحافظات استطاعت من خلالها جذب رؤس الأموال إلى السوق المحلية، فضلا عن جهودها في إزالة المعوقات والعراقيل أمام المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم ودعمها خدميا بما يساهم في توفير فرص العمل.


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