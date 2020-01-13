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سر ارتداء مديحة كامل الحجاب قبل وفاتها

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مديحة كامل
مديحة كامل
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علا خطاب

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يحل اليوم الاثنين، 13 يناير ، ذكرى رحيل الفنانة مديحة كامل، التي توفيت في مثل هذا اليوم من عام 1997 الموافق الرابع من شهر رمضان عن عمر يناهز 51 عاما، بعد ما قدمت أعمالا خالدة في تاريخ السينما المصرية .

وتزوجت مديحة كامل ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال "محمود الريس" وأنجبا ابنتهما الوحيدة "ميرهان"، ثم تزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف حمودة، أما زواجها الأخير فكان من المحامي "جلال الديب".


ارتدت مديحة كامل الحجاب في السنوات الأخيرة من حياتها، وتوفيت في منزلها صباح 13 يناير 1997 الموافق الرابع من شهر رمضان عن عمر ناهز 51 عاما، بعد أن صلت الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، قبل اكتشاف وفاتها ظهر اليوم التالي.


عاشت مديحة كامل قبل وفاتها حية مأساوية بسبب مرضها الذي امتد ما يقرب من 10 شهور قضتها طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود، وكان فيلم "بوابة إبليس" هو آخر أعمالها عام 1993 بجوار الفنانين محمود حميدة وهشام عبدالحميد، وبعده قررت الاعتزال .

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