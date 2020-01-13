أول تعليق من إيران بشأن إطلاق النار على المتظاهرين

13 يناير 2020 - 10:42 ص

نفى قائد شرطة طهران حسين رحيمي، إطلاق الشرطة النار على المحتجين الذين تجمعوا في العاصمة، على خلفية اعتراف السلطات الإيرانية بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية الأربعاء الماضي.

وقال "رحيمي"، في بيان نشره موقع الإذاعة الإيرانية، إن "أفراد الشرطة الإيرانية لديهم أوامر بضبط النفس"، واصفا الوضع الأمني في المدينة بأنه "على ما يرام".

في وقت سابق اليوم، ذكرت "رويترز" أن "مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت إطلاق أعيرة نارية في محيط الاحتجاجات بإيران".

كما أوضحت "رويترز" أن "منشورات أخرى أظهرت الشرطة في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشارع في حين يصيح الناس على مقربة قائلين "لا تضربوهم".