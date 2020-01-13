» أزمة "أحمد موسى" تعجل برحيل أسرته

13 يناير 2020 - 10:44 ص

غادرت أسرة اللاعب أحمد موسى لاعب فريق النصر السعودي المملكة وأثار تواجد اللاعب وأسرته بمطار الملك خالد الدولي التوقعات بأن يغادر اللاعب الفريق.

يأتي ذلك في ظل توترات العلاقة بيته وبين ناديه بسبب انخفاض أداء اللاعب وعدم رضا الجهاز الفني والإداري والجماهيري عنه، إلا أن مصادر أكدت أنه لا أساس للصحة لمغادرة موسي فريق " النصر".

جدير بالذكر أن صفقة أحمد موسى هي الأغلى في الملاعب السعودية حيث قدرت بـ 17.5 مليون يورو.