» نسرين طافش تثير الجدل مع أصالة ونانسي وتتصدر تريند جوجل

13 يناير 2020 - 11:05 ص

أثارت الفنانة السورية، نسرين طافش، جدلاً واسعًا، في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تردد اسمها في حادثة انفصال الفنانة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان .





في حادثة أخرى، تردد اسم نسرين طافش مع الفنانة نانسي عجرم، حيث نفت هى حلولها بديلة للفنانة نانسى عجرم فى برنامج "ذا فويس كيدز" وذلك بعد أزمة نانسى الأخيرة والتى قد تعصف بها من البرنامج وكان ذلك سببا كافيا لتصدر الفنانة نسرين طافش تريند جوجل.









وكانت الفنانة نسرين طافش، قد نشرت صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة أنيقة.









وظهرت نسرين طافش بعباءة أنيقة باللون الأبيض المطعم باللون الأصفر والأحمر ومطرزة بشكل أنيق لتبرز جمالها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الأنيق.









كما تركت شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.







