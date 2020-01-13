  • الإثنين 13 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشيخ خالد الجندي

الجندي: "أيوه إحنا شيوخ النظام"

أحمد موسي

موسى: "معندناش غير عيد واحد بس ومفيش أعياد تانية"

إصابة

الشرقية.. يضرب أمه بـ"فأس" بعد رفضها غسل ملابسه

وزير الكهرباء

الكهرباء: عارفين الموضوع دا ومش ساكتين

الفريق كامل الوزير

وزير النقل: "استحملوني ومفيش راكب هيكون واقف"

الباز

"الباز": جاهزون في أي لحظة لتلبية النداء الليبي

شاهد.. مذيعة تتلقى نبأ وفاة شقيقها على الهواء

حفلة اغتصاب جماعي لمتحولة جنسيا

الكويت.. سفير ينزع ملابس موظفته بالقوة ويحاول اغتصابها

ارشيف

أول تعليق من إيران بشأن إطلاق النار على المتظاهرين

حفتر والسراج

"حفتر" و"السراج" في موسكو لبحث وقف إطلاق النار

داخل مكتبه..

الكويت.. سفير ينزع ملابس موظفته بالقوة ويحاول اغتصابها

عرب وعالم

حفلة اغتصاب جماعي لمتحولة جنسيا
حفلة اغتصاب جماعي لمتحولة جنسيا
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بالصور.. تعيين أول سفير كويتي لدى فلسطين

#

السفير المصري وشبيه «القذافي» يؤازرن المنتخب في جزر القمر

#

3 رسائل من «السيسي» للكويت عبر مرزوق الغانم

#

المرة الثالثة منذ توليه.. تفاصيل زيارة «السيسي» للكويت

ضجة واسعة أثارتها مقيمة آسيوية في الكويت، حيث رفعت دعوى جنائية ضد سفير بلادها الذي اعتدى عليها وحاول اغتصابها داخل مكتبة ونزع عنها ملابسها بالقوة. 

وحسب صحيفة "الراي"الكويتة، قالت الموظفة، إن السفير استدرجها لمكتبه في منتصف نوفمبر الماضي وحاول اغتصابها بالقوة، مشيرة إلى أن الدعوى مرفوعة حاليا أمام إحدى دوائر محكمة جنائية في عاصمة بلدهما. 
وحسب الصحيفة ذاتها، تقيم المدعية في الكويت منذ العام 2005، وتعمل كاختصاصية اجتماعية لدى سفارة بلادها، إذ تتولى متابعة وتنسيق الشئون والمناسبات الاجتماعية الخاصة بأفراد جاليتها إلى جانب العمل على حل مشاكلهم.

وقالت في الدعوى إنها كانت بحكم طبيعة عملها تتواصل بشكل مستمر مع السفير وجها لوجه وعبر الهاتف في إطار كونها حلقة وصل بينه وبين أفراد الجالية.

وأشارت إلى أن السفير بدأ في الاتصال بها هاتفيا في منتصف الليل، وهو تحت تأثير الخمر ليعرض نفسه عليها، لكنها رفضت بأدب جميع محاولاته المتكررة.


وقالت إن السفير اتصل بها في تاريخ الـ14 من نوفمبر 2018 وطلب منها أن تأتي إلى مكتبه في مقر السفارة.


وأضافت أن ولدى وصولها، أمر السفير مدير مكتبه بإلغاء جميع المواعيد، لينهض ويغلق باب المكتب من الداخل ويبدأ بالصراخ في وجهها: ”ماذا تظنين نفسك؟ هل تظنين نفسك امرأة خارقة؟“.

وأشارت إلى أنها سألت السفير عن سبب غضبه فقال لها إنها أهانته برفض محاولاته المتكررة وإنه يعرف جيدا كيف يأخذ منها ما يريد.
وقالت المدعية في الدعوى المرفوعة إن السفير اقترب منها وجذبها نحوه ونزع عنها ملابسها بالقوة وراح يتحسس جسدها بطريقة غير لائقة محاولا اغتصابها، لكنها قاومته وهددته بأن تصرخ مستغيثة بموظفي السفارة، فتوعدها بعواقب وخيمة تقضي على مستقبلها إن هي أبلغت أي أحد بما حصل.


وعن السبب الذي جعلها تسافر إلى دولتها لمقاضاة السفير قالت، إنها ذهبت عقب تلك الواقعة لتقديم بلاغ لدى مخفر شرطة المنطقة التي توجد فيها السفارة في الكويت فأبلغوها هناك بأنهم لا يستطيعون تسجيل مثل ذلك البلاغ؛ لأن الواقعة حصلت على أرض سفارة أجنبية كما أن المدعى عليه يتمتع بحصانة دبلوماسية، وأن الطريق الصحيح المتاح أمامها هو أن تذهب إلى بلادها وترفع دعوى جنائية هناك.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة نجم مصارعة شهير
» الرئيس السيسي يدفع بعجلة التنمية لتحقيق ثورة اقتصادية شاملة
» تراجع التضخم يؤكد سيطرة الحكومة على ارتفاع الأسعار
» نسرين طافش تثير الجدل مع أصالة ونانسي وتتصدر تريند جوجل
» أزمة "أحمد موسى" تعجل برحيل أسرته
» سر ارتداء مديحة كامل الحجاب قبل وفاتها
» الفلبين تجلي الآلاف بسبب ثوران بركاني
» أول صور لحافلة الزمالك الجديدة
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
» شاهد .. أغرب ما فعله إيهاب توفيق في عزاء والده

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية