الكويت.. سفير ينزع ملابس موظفته بالقوة ويحاول اغتصابها

13 يناير 2020 - 11:17 ص

ضجة واسعة أثارتها مقيمة آسيوية في الكويت، حيث رفعت دعوى جنائية ضد سفير بلادها الذي اعتدى عليها وحاول اغتصابها داخل مكتبة ونزع عنها ملابسها بالقوة.



وحسب صحيفة "الراي"الكويتة، قالت الموظفة، إن السفير استدرجها لمكتبه في منتصف نوفمبر الماضي وحاول اغتصابها بالقوة، مشيرة إلى أن الدعوى مرفوعة حاليا أمام إحدى دوائر محكمة جنائية في عاصمة بلدهما.





وحسب الصحيفة ذاتها، تقيم المدعية في الكويت منذ العام 2005، وتعمل كاختصاصية اجتماعية لدى سفارة بلادها، إذ تتولى متابعة وتنسيق الشئون والمناسبات الاجتماعية الخاصة بأفراد جاليتها إلى جانب العمل على حل مشاكلهم.





وقالت في الدعوى إنها كانت بحكم طبيعة عملها تتواصل بشكل مستمر مع السفير وجها لوجه وعبر الهاتف في إطار كونها حلقة وصل بينه وبين أفراد الجالية.





وأشارت إلى أن السفير بدأ في الاتصال بها هاتفيا في منتصف الليل، وهو تحت تأثير الخمر ليعرض نفسه عليها، لكنها رفضت بأدب جميع محاولاته المتكررة.









وقالت إن السفير اتصل بها في تاريخ الـ14 من نوفمبر 2018 وطلب منها أن تأتي إلى مكتبه في مقر السفارة.









وأضافت أن ولدى وصولها، أمر السفير مدير مكتبه بإلغاء جميع المواعيد، لينهض ويغلق باب المكتب من الداخل ويبدأ بالصراخ في وجهها: ”ماذا تظنين نفسك؟ هل تظنين نفسك امرأة خارقة؟“.





وأشارت إلى أنها سألت السفير عن سبب غضبه فقال لها إنها أهانته برفض محاولاته المتكررة وإنه يعرف جيدا كيف يأخذ منها ما يريد.









وقالت المدعية في الدعوى المرفوعة إن السفير اقترب منها وجذبها نحوه ونزع عنها ملابسها بالقوة وراح يتحسس جسدها بطريقة غير لائقة محاولا اغتصابها، لكنها قاومته وهددته بأن تصرخ مستغيثة بموظفي السفارة، فتوعدها بعواقب وخيمة تقضي على مستقبلها إن هي أبلغت أي أحد بما حصل.







