مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

13 يناير 2020 - 12:19 م

أشاد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على تحسين العلاقات مع دول أفريقيا منذ توليه الرئاسة، قائلاً: "الرئيس السيسي فتح صفحة جديدة بتوليه الرئاسة".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، قائلاً: "رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمام فرصة ذهبية، بأن يحقق تنمية وسلام بالوصول إلى حل في ملف سد النهضة، خاصة أنه حاصل على جائزة نوبل".

وأكد وزير الري الأسبق أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد لا تقبل بفشل المفاوضات وهي مشاركة بها، خاصة أنه لا يوجد قضية، معقبًا: "القضية مفتعلة، واحتمال إعلان فشل المفاوضات لن يزيد على 5%، و90% سوف يتم تأجيل نتيجة المفاوضات".