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حسين رياض لقب بـ"أبو السينما" وأصيب بالشلل بسبب الأفلام

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الفنان الراحل حسين رياض
الفنان الراحل حسين رياض
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علا خطاب

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير حسين رياض، والذي قدم أعمالاً مميزة، مازلت باقية في ذاكرة السينما المصرية ووجداننا العربي، حيث لقيه البعض بـ"أبو السينما".

وولد حسين رياض،  في حي السيدة زينب في القاهرة، في 13 يناير عام 1897، لوالد ميسور الحال كان يعمل في تجارة الجلود، وكان دائم التردد على مسرح سلامة حجازي، ويصطحب معه أبناءه الثلاثة، حسين ومصطفى وفؤاد، الذي اتجه إلى الفن وحمل اسم فؤاد شفيق، وعشق "حسين" الفن منذ صغره، وحاول في صباه أن يصبح مغنيًا، لكن صوته لم يسعفه، بسبب إصابته.

من جانبها، كشفت ابنة الفنان حسين رياض "فاطمة" عن تعرض والدها الى الشلل بسبب أحد أفلامه قائلة: إن والدها كان يجسد دور شخص مصاب بالشلل في فيلم "الأسطى حسن" سنة 1952، وعاد من التصوير في أحد الأيام ليحصل على قسط من الراحة، وعند استيقاظه فوجئت زوجته بإصابته بالشلل، ليتم استدعاء طبيبه الخاص الذي قام بعمل بعض الحجامة لذراعه لمنع حدوث جلطة، واستمر في التعافي 15 يومًا.

وتابعت فاطمة رياض أن خلال فترة مرض والدها، كان منزله يزدحم بالفنانين الذين سعوا للاطمئنان على صحته، مشيرة إلى أن الفنان حسين رياض كان يهتم بالفنانين حسن يوسف وعمر الحريري، وكان يعتبر الأخير تلميذه النجيب.

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