» تعرف على سبب زيادة آلام المعدة فى الشتاء

13 يناير 2020 - 12:56 م

يعاني الكثيرون من زيادة آلام المعدة أثناء فصل الشتاء ويرجع ذلك إلى الكسل والخمول وعدم القدرة على إنجاز المهام اليومية ما يتسبب في قلة حركة الأمعاء، وكذلك اضطراب القولون والذي ينتج عنه انتفاخ البطن والإصابة بتقلصات المعدة ويمكن التغلب علي تلك المشكلة بممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة التي تساهم في إحياء حركة الأمعاء وهضم الطعام.

ويقول الخبراء أن الأمر يزداد سوءًا عند تناول الطعام ليلا وقبل الخلود إلي النوم وقد تتسبب العوامل السابقة في اضطراب الأمعاء وزيادة فرض الإصابة بالتلبك المعوي ويصاحب ذلك آلام بالمعدة وضيق في التنفس والشعور بالغثيان المستمر.

ولا يجب التقليل من كمية المياه التي نشربها لأنها ضرورية لصحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء وعملية الهضم وقلة المياه تؤثر علي الأمعاء وتساهم في زيادة فرض الإصابة بالإمساك ما يؤدي إلي الشعور الدائم بألم المعدة وعدم الراحة وانتفاخ البطن.