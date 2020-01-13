كويتي يمارس الرذيلة مع سورية في مواقف عامة

13 يناير 2020 - 01:05 م

أفادت صحيفة الراي الكويتية، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على شاب وفتاة يمارسون الرزيلة داخل سيارة في متوقفة بمواقف عامة في محافة حولي.



وقالت الصحيفة أن الوزارة تحركت بعد تلقيها بلاغ عن وجود مشهد فاضح في سيارة متوقفة بمواقف عامة في محافظة حولي، وتمكن رجال الأمن من رصد السيارة والقبض على الشاب والفتاة.



