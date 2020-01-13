كويتي يمارس الرذيلة مع سورية في مواقف عامة

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وكالات - الدويني فولي

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موقف

أفادت صحيفة الراي الكويتية، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على شاب وفتاة يمارسون الرزيلة داخل سيارة في متوقفة بمواقف عامة في محافة حولي.

وقالت الصحيفة أن الوزارة تحركت بعد تلقيها بلاغ عن  وجود مشهد فاضح في سيارة متوقفة بمواقف عامة في محافظة حولي، وتمكن رجال الأمن من رصد السيارة والقبض على الشاب والفتاة. 
وأوضحت الصحيفة ، أنه بعد حصول رجال الأمن على الأوراق الثبوتية للشاب والفتاة، تبين أنهما كويتي وسورية، وتم اقتياد الشاب والفتاة إلى الجهات المختصة لتسجل بحقهما قضية ارتكاب فعل فاضح في مكان عام.

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