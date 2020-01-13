» أحمد فهمي ومحمد ممدوح يثيران ضجة على إنستجرام

13 يناير 2020 - 01:15 م

شارك الفنان أحمد فهمي، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له مع الفنان محمد ممدوح، وهو ما نال إعجاب متابعيهم.









علق الفنان أحمد فهمى على الصورة قائلا: "التايسون العالمى"









نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات،"حبايبنا أوووي"،"أنا بحبك أوي على فكرة"، "أ حلى فهمي وأحلى تايسون".









وكان آخر أعمال أحمد فهمى الاشتراك مع هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".







