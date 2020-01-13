» السفارة الألمانية تقارن بين السعودية وألمانيا في هذا الأمر

13 يناير 2020 - 01:25 م

شاركت السفارة الألمانية في السعودية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، بصورة للإفطار السعودي والإفطار الألماني وموجهة تساؤلا للمواطنين أيهما تفضل الإفطار السعودي أم الإفطار الألماني ولماذا.

وتفاعل رواد الموقع مع التغريدة وعلق البعض قائلا إن الطعام السعودي لا يقارن، وقال آخر الإفطار السعودي هو الأفضل علي الإطلاق وأكد البعض أنه بالرغم من إقامتهم في ألمانيا إلا أنهم لا يتناولون إلا الطعام السعودي.