» مي سليم تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة

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مواقع التواصل

صورة

مى سليم

السوشيال ميديا

شاركت الفنانة مى سليم بصور جديدة مع متابعيها، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة بسيطة.

وعلقت الفنانة مى سليم على الصورة قائلة: "صباح الخير".


ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:


"صباحك ورد وياسمين يا قلبي، صباح الخير يا قمر، جميلة ماشاء الله بحبك أوى".


وأحدث أعمال الفنانة مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.


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Good morning ????

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