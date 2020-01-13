» مي سليم تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة

شاركت الفنانة مى سليم بصور جديدة مع متابعيها، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة بسيطة.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: