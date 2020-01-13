الملك سلمان يغادر المملكة ويصدر أمرًا ملكيًا بالإنابة

أفادت وسائل الإعلام السعودية، بأن الديوان الملكي السعودي، أعلن اليوم الاثنين، عن مغادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى سلطنة عمان.



وقال الديوان الملكي، في بيانه: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الاثنين 18 / 5 / 1441هـ الموافق 13 / 1 / 2020م، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الديوان الملكي، في بيانه: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الاثنين 18 / 5 / 1441هـ الموافق 13 / 1 / 2020م، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".