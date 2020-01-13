السعودية تتخذ قرارًا بشأن منشآتها النفطية

13 يناير 2020 - 01:52 م

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة منشآتها النفطية بعد الضربات الأخيرة في العراق التي تلت أحداث مقتل قاسم سليماني وقصف القواعد الأمريكية.





وقال للصحفيين، عندما سئل عما إذا كانت المملكة عززت أمن النفط بعد المواجهة الأمريكية والإيرانية الأخيرة في المنطقة: "لقد اتخذنا كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها".





وعن إنتاج السعودية من النفط، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثا في حدث صناعي في الظهران، إن إنتاج المملكة من النفط يبلغ في يناير الجاري 9.744 مليون برميل يوميا.



