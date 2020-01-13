» ناهد السباعي تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

13 يناير 2020 - 01:54 م

أشعلت الفنانة ناهد السباعي، مواقع التواصل الاجتماعي، بمهاراتها بالتمرينات الرياضية، واستعراض قدراتها الجسمانية.





ونشرت ناهد السباعي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لها وهى تؤدي حركات اليوجا واقفة على رأسها، وعلقت قائلة: "اقلب عالمك راسا على عقب" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.









وشاركت الفنانة ناهد السباعي، مؤخرًا في الفيلم القصير"هذه ليلتي" الذي نافس في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي.









يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذى تم عرضه مؤخرًا في دور العرض.







