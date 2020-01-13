» المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية

13 يناير 2020 - 02:04 م

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية 202 قطعه أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الهرم، ومن بينهم 30 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك وسط إجراءات أمنية من قبل شرطه السياحة والآثار وشرطه النجدة.

صرح بذلك اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، موضحا أنه من المقرر أن تدخل جميع القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المختلفة للمتحف بداية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.

وأشار الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف للشؤون الأثرية انه من اهم القطع التي استقبلها المتحف قطع ثالوث من الألباستر للملك تحتمس الأول وتمثال على شكل أبي الهول لتحتمس الثالث وآخر لأمنحتب ابن حابو، ورأس تمثال لأمنحتب الثالث من الحجر الجيري الملون يرتدي تاج الحرب بالإضافة إلي مجموعة اخري متميزة من الآثار الثقيلة.

ومن جانبه قال الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف أن جميع القطع خضعت لأعمال التوثيق والترميم وتم تغليفها بأسلوب علمي حسب طبيعة وحجم كل أثر وخاصة المجموعة الخشبية من مركب خوفو الثانية والتي تم إدخالهم فور وصولهم الي مخازن الآثار المجهزة، لافتا إلى أن عدد القطع الخشبية التي استقبلها المتحف من مركب خوفو الثانية وصلت الي 942 قطعه وقد تم استخراج 1165 قطعة خشبية حتي الان من موقعها بالحفرة الموجودة بالقرب من هرم خوفو ، و جاري العمل على استخراج وترميم ونقل باقي القطع من الحفرة والتي من المتوقع ان يصل عددها الي 1260 قطعة خشبية.

وأضاف د. زيدان أنه من المتوقع الانتهاء من رفع جميع القطع الخشبية الموجودة داخل الحفرة في غضون شهور قليله طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال المشروع والذي توليه له وزارة السياحة والآثار اهتماما خاصة باعتباره واحد من أبرز اوجه التعاون بين مصر واليابان والمقدم بدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا ) وجامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا.