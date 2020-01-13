أمر ملكي جديد للملك سلمان

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، منذ قليل، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر أمرًا ملكيًا، بترقية وتعيين 152 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، "أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه.

