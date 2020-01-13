مفاجأة سارة من الكهرباء للمواطنين.. تخفيض قيمة الفاتورة بهذه القيمة

13 يناير 2020 - 02:45 م

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أنه سيتم إلغاء رسوم القمامة من فواتير الكهرباء بدءًا من شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالمرج، ارتفاع فواتير الكهرباء للأهالي بالمرج، بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بالاستهلاك المنزلي بشكل مبالغ فيه لدي المواطنين وعدم وجود قراءات للعدادات شهريًا، مما تتسبب تلك التقديرات المبالغ فيها تنقل المواطن من شريحة إلى شريحة أعلى، يتضاعف فيها سعر الكيلوات في الكهرباء والمتر في الغاز أو المياه، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

وأضاف «علي»، خلال مناقشة طلب الاحاطة، إن الأزمة ترجع أسبابها إلى تولى 6 آلاف كشاف فقط مسئولية قراءة عدادات نحو 33 مليون مشترك، يتلقون الخدمة من 9 شركات توزيع كهرباء رئيسية على مستوى الجمهورية، مما يكشف التفاوت الكبير بين عدد الكشافين والمشتركين، وبالتالي فإن عددًا من الكشافين بشركات التوزيع لا يذهبون لجمع القراءات الخاصة بالمشتركين بانتظام، ويمكن أن ينقطعوا عن الذهاب لعدة أشهر، ويقومون بتسجيل قراءات وهمية خلال أشهر الانقطاع، جسبما جاء في البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.

وأكد نائب «المصريين الاحرار»، علي ضرورة تطبيق الوزارة آليات جديدة لضمان دقة تسجيل القراءات، بالاعتماد على التقاط صورة لتسجيل قراءة عداد الكهرباء ليتم إرسالها لمركز إصدار الفواتير، إلا أنه يجب التأكد من عدم قيام المحصل بارسال نفس الصورة، مشيرًا إلي أن التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع سيمثل حلًا ايضًا إيجابيًا لمشاكل القراءات الخاطئة، لما يتضمنه من دقة في المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلى للمشترك وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى.